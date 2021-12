Isa Pantoja ha hablado con su madre: "Nos hemos felicitado la Navidad"

"Le preguntaré a mi madre si quiere que vayamos en Nochevieja e intentaré ir con el niño"

Poco antes de Nochebuena, Isa Pantoja confirmaba en 'El Programa de Ana Rosa' que no pasaría estas fechas junto a su madre, ya que "no tenía ánimos" y les había pedido que no fuesen.

Además, Isa también nos confirmaba que la relación con su hermano seguí siendo nula y que el acercamiento de Kiko Rivera con su madre estaba de nuevo totalmente parado.

Este martes, Isa Pantoja ha regresado al plató de 'El Programa de Ana Rosa' para contarnos cómo habían pasado estos días: "He celebrado la Navidad con unos amigos. Sé que es raro que no esté con ella estos días, pero yo sí la entiendo porque está mal y puedo comprender que no tenga ganas de celebrar nada. Ella es súper sufrida y cuando le hablas de Paco, es como si hubiese pasado ayer", ha contado.

A pesar de la distancia, Isa y su madre han tenido contacto estos días: "Hemos tenido contacto. Ella me ha felicitado y yo a ella también"

Sobre los rumores de que Isabel Pantoja sí que habría celebrado la Nochebuena acompañada, Isa lo pone en duda: "Me parece extraño que mi madre celebrase la Navidad con otras dos personas y lo pongo en duda al menos por el momento".

Con el que no han mejorado las cosas ni parecen que puedan hacerlo pronto es con su hermano Kiko Rivera, con el que no ha hablado en Navidad ni piensa hacerlo en fin de año:"Con mi hermano no he hablado y tampoco tengo intención de hacerlo en Nochevieja. Yo felicité a su hija por su cumpleaños y no he recibido ningún tipo de contestación".

Sobre si Kiko había hablado con Isabel Pantoja, Isa asegura no saberlo pero tiene claro la respuesta: "Creo que no porque no mantienen ningún tipo de relación".

Isa Pantoja, preocupada por su madre ante la próxima docuserie de Julián Muñoz: "No tiene sentido que ahora hable de esto"

El ex alcalde de Marbella contará toda la verdad sobre su relación con Isabel Pantoja en la próxima docuserie que prepara para Mediaset, 'No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad'. En el avance lanza comentarios referidos a la cantante como "me salió muy cara, ha llegado la hora de decir la verdad".