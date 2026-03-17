Ambos permanecen separados del resto de los reclusos en la cárcel de Badajoz

La UCO busca indicios en los móviles de los hermanos que prueben la participación activa de Manuel en el crimen de Francisca Cadenas

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BadajozJulián y Manuel, los dos hermanos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas en Hornachos, Badajoz, han sido trasladados a un módulo de aislamiento de la cárcel de Badajoz, donde permanecen en prisión provisional desde el pasado sábado 14 de marzo. Aunque se encontraban en otra instancia con más presos, han pedido voluntariamente ser separados del resto de internos ante el temor a sufrir agresiones de otros reclusos; una petición formulada por su abogado, José Duarte, que el centro penitenciario ha aceptado.

En sus alegaciones para solicitar el traslado, han manifestado la necesidad de evitar ser agredidos por parte de terceros tras haber trascendido que son los acusados del atroz crimen y de acabar con la vida de su vecina en la localidad pacense, ocultando su cadáver durante casi nueve años, desde el 9 de mayo de 2017, –cuando se vio a Francisca Cadenas por última vez–, en una arqueta tapada con losas y cementos en el interior del patio de su vivienda. Además, al haber trascendido la imagen de sus rostros en múltiples medios de comunicación en la cobertura del caso, pasando así a ser ‘personas muy conocidas’, su defensa solicitó el traslado del módulo 2 donde se encontraban al módulo de aislamiento para prevenir riesgos.

Julián y Manuel y su módulo de aislamiento en la cárcel de Badajoz

Dicha petición fue atendida por la dirección del centro penitenciario y, aplicando temporalmente esta medida, –prevista según la normativa para “salvaguardar la vida o integridad física del recluso”–, fueron aislados desde el pasado lunes, como ha avanzado Canal Extremadura.

En consecuencia, ‘Juli’ y ‘Lolo’ ahora viven en la cárcel de Badajoz separados del resto de presos, por lo que pasan sus días en solitario, sin acudir al patio común, realizando paseos sin contacto en ningún momento con los demás reclusos.

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Los hermanos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas y la petición de su defensa

Al mismo tiempo, los dos hermanos permanecen a la espera de la resolución de la otra petición formulada por su defensa: el recurso en el que José Duarte, el letrado de ambos, solicita la libertad provisional.

Los dos hermanos, que ya han pasado cuatro noches entre rejas, desde que el juez del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros, Badajoz, decretase su ingreso en prisión, permanecen a la espera de la respuesta a esa solicitud, presentada el martes en forma de recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el auto del 14 de marzo que decretaba para ambos prisión provisional comunicada y sin fianza por acabar con la vida de Francisca Cadenas aquel de mayo de 2017.