Deducir los gastos en gafas en la declaración de la renta 2026 solo es posible en algunas comunidades autónomas

Hacienda permite deducir ciertos gastos médicos en la declaración de la renta 2026

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La adquisición de gafas graduadas y lentillas no genera derecho a deducción en la declaración del IRPF con carácter general en España. No existe ninguna figura estatal que permita al contribuyente ordinario reducir su cuota por este concepto. Deducir los gastos en gafas en la declaración de la renta 2026 solo es aplicable en ciertos casos: la Comunitat Valenciana y Canarias. Cualquier otra interpretación carece de respaldo normativo operativo de cara a la campaña de la Renta 2026, que comienza el 8 de abril.

Comunitat Valenciana: 30% de deducción con tope de 100 euros

El Manual Práctico de Deducciones Autonómicas IRPF 2024 de la Agencia Tributaria, en su sección específica para la Comunitat Valenciana, establece con precisión el perímetro de esta deducción dentro de la categoría "Por cantidades satisfechas en determinados gastos de salud", regulada en el artículo 4.Uno.ac) de la Ley 13/1997 de la Comunitat Valenciana.

La cuantía es el 30% de las cantidades satisfechas destinadas a la adquisición de cristales graduados, lentes de contacto y soluciones de limpieza, con un límite máximo de 100 euros por contribuyente. Las monturas no están incluidas, puesto que la norma habla exclusivamente de cristales, lentes y sus productos de mantenimiento. Esta deducción es compatible con otras, como la salud bucodental, salud mental o las enfermedades raras, lo que permite acumularlas si concurren varios supuestos en el mismo ejercicio.

Los requisitos para aplicarla son inequívocos. La suma de la base liquidable general y del ahorro no puede superar los 32.000 euros en tributación individual ni los 48.000 euros en tributación conjunta. El importe íntegro de la deducción solo resulta aplicable cuando esa suma es inferior a 29.000 euros en individual o 45.000 euros en conjunta; entre ambos umbrales, el límite se reduce mediante una fórmula proporcional.

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La factura debe indicar el concepto concreto, y el pago ha de realizarse mediante tarjeta, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuenta —nunca en efectivo—. Es imprescindible, además, disponer de un informe emitido por un facultativo competente que permita clasificar el gasto inequívocamente en la categoría correspondiente.

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Canarias: 12% bajo el paraguas del "gasto de enfermedad"

En Canarias, la vía es distinta en su arquitectura formal, aunque converge en el resultado. La deducción no existe como categoría autónoma de "gasto óptico", sino que las gafas y lentillas quedan integradas dentro de la categoría general "Por gasto de enfermedad", regulada en el artículo 16 ter del Decreto-Legislativo 1/2009. El Manual Práctico de la AEAT para Canarias establece que el porcentaje deducible es el 12% de los gastos en la adquisición de aparatos y complementos, incluidas las gafas graduadas y las lentillas, que por sus características objetivas solo puedan destinarse a suplir las deficiencias físicas de las personas.

Los límites de renta son más amplios que en Valencia: la suma de la base imponible general y del ahorro no puede superar los 45.500 euros en tributación individual o los 60.500 euros en tributación conjunta para aplicar el límite de deducción íntegro. Ese límite es de 500 euros en tributación individual y 700 euros en tributación conjunta, cantidades que se incrementan en 100 euros adicionales en tributación individual cuando el contribuyente tenga más de 65 años o acredite una discapacidad igual o superior al 65%.

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Cuando la suma de bases supere los umbrales anteriores, el límite de deducción se reduce a 150 euros por contribuyente. La casilla en la que se consigna el importe es la 940. El requisito documental es la factura, conservada durante el plazo de prescripción, y el pago mediante tarjeta, transferencia, cheque nominativo o ingreso en cuenta. El efectivo queda expresamente excluido.

Qué ocurre en el resto de España y con los autónomos

Para los residentes en las otras quince comunidades autónomas, las gafas y lentillas no generan ningún derecho a deducción en el IRPF como consumidores finales. La única excepción parcial atañe a los trabajadores autónomos, que pueden deducirlas como gasto de actividad económica si acreditan su vinculación directa con el ejercicio profesional y disponen de la correspondiente factura y justificación documental —algo que la Agencia Tributaria examina con criterio restrictivo—.