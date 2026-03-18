Telecinco.es 18 MAR 2026 - 12:06h.

La finalista de la edición 'All Stars 2025' repasa su aventura en Honduras y se sincera sobre el altísimo precio físico y mental de la supervivencia en la isla, al igual que la cruda realidad sobre las amistades que se forjan frente a las cámaras

Los exsupervivientes y colaboradores advierten del mayor detonante de conflicto en Honduras: "Un castigo y todo estalla"

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Con la nueva edición de 'Supervivientes' en marcha, es inevitable echar la vista atrás, así que hemos hablado con Miri Pérez-Cebrero, una de las grandes protagonistas y finalistas de la edición 'Supervivientes All Stars' en 2025, que sabe perfectamente a lo que se enfrentan. Sin embargo, expresa que ver el programa desde el plató te cambia por completo la perspectiva.

Al preguntarle cómo se vive el reality ahora desde los sofás del plató de Telecinco, la exconcursante respira aliviada y asegura que desde la distancia, la experiencia es mucho más amable, aunque no oculta la cara B de la aventura. Lejos de romantizar el concurso, Miri lanza una dura advertencia sobre el impacto real que tiene el formato sobre los participantes: "Me ha dejado muchas secuelas. Creo que la gente no es consciente de lo duro que es". Además, señala que ni siquiera los propios concursantes saben realmente el choque de realidad que les espera una vez que regresan a España y retoman sus vidas.

El hambre frente a la magia de las noches hondureñas

Cualquiera que haya pasado por los Cayos Cochinos coincidirá en que la falta de comida es la gran pesadilla de la edición. Miri no es la excepción y reconoce que el hambre fue un factor durísimo, pero, sorprendentemente, no es el recuerdo que guarda con más fuerza en su memoria.

Al echar la vista atrás, la finalista del 'All Stars' se queda con la magia de las madrugadas en la playa. Como en todas las ediciones, los concursantes deben hacer turnos para vigilar el fuego, y en esos instantes era donde Miri encontraba su refugio "Me despertaba por la noche y de repente miraba al cielo y decía: '¿Pero qué es esto?'", relata emocionada recordando unas constelaciones y un cielo estrellado increíbles que, son imposibles de ver desde España.

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La realidad de las amistades de reality

La convivencia extrema une a las personas de formas inesperadas, pero ¿sobreviven esos vínculos al apagar las cámaras? Miri es muy honesta y admite que sigue teniendo relación con algunos, pero matiza rápidamente que son "muy pocos".

Con la sinceridad que la caracteriza, la exconcursante expresa que a sus verdaderos amigos del programa los puede "contar con los dedos de una mano" y asume con total naturalidad que la burbuja de la televisión a veces se pincha, reconociendo que muchas de las amistades que parecen inquebrantables en la isla terminan siendo relaciones un poco pasajeras en el mundo real. ¡Dale play al vídeo!