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GLORIA CAMILA Y ROCÍO FLORES

Exclusiva | Leticia Requejo desvela qué hombre está detrás del conflicto de Gloria Camila y Rocío Flores y cómo fue su bronca: "Se dijeron..."

Leticia Requejo desvela qué hombre está detrás del conflicto entre Gloria Camila y Rocío Flores y cómo fue su pelea
Leticia Requejo en 'El tiempo justo'. Telecinco
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Nuevo capítulo del conflicto entre Gloria Camila y Rocío Flores: Leticia Requejo afirma que conoce el motivo por el que tía y sobrina se han distanciado y lo ha desvelado en 'El tiempo justo'. Ayer fue cuando descubrimos por boca de la propia Gloria que había un conflicto con su sobrina que no sabría si tendría solución porque había llegado a haber un bloqueo en redes sociales. Se desveló también que Rocío estaba "disgustada y triste", pero no se habló del motivo exacto hasta hoy.

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Esta mañana, en 'Vamos a ver', se ha apuntado a una relación sentimental como el posible motivo por el que su relación habría saltado por los aires. Leticia Requejo ha explicado que esa hipótesis es la correcta y es que Rocío Flores habría "defendido" a Manuel Cortés, que en las últimas semanas se ha visto envuelto en un triángulo amoroso con Gloria Camila y Álvaro García.

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"A Rocío Flores ha habido muchas cosas de Gloria respecto a Manuel Cortés que no le han gustado y se lo ha hecho saber a Gloria, le ha dado indicaciones de comportamientos que tendría que haber evitado, de reacciones que Gloria tenía que haber tenido con Manuel y esto se lo ha repetido en numerosas ocasiones Rocío a Gloria porque Rocío adora a Manuel Cortés", ha explicado la periodista.

"¿Tanto poder tiene Manuel Cortés como para cargarse la relación?", ha sido la primera reacción que se ha escuchado en plató por parte de Antonio Rossi, al que le ha sorprendido mucho el motivo del distanciamiento entre las exconcursantes de 'Supervivientes'. Leticia Requejo se ha mantenido en su información y ha ido un paso más allá: ha contado cómo fue la bronca entre tía y sobrina.

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"Una bronca donde se dicen cosas que ninguna de las dos quiere escuchar, donde se eleva el tono y donde la propia Gloria le dice a Rocío: 'Tú no eres quien para darme consejos sobre pareja'. El bloqueo viene después", ha explicado la colaboradora.

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Alejandra Rubio se ha mostrado igual de sorprendida que Antonio Rossi: "Me sorprende sabiendo las cosas que yo sé, que no voy a contar porque pertenecen a la vida privada de Gloria". Joaquín Prat se ha mostrado mucho más tajante al dar su opinión:

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"O eres torpe porque te has calentado o porque querías que estuviésemos hablando de esto, porque no hay otra. Luego no te sorprendas si te sentamos aquí y te preguntamos", ha comentado el presentador mirando a cámara para dirigirse a Gloria Camila.

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