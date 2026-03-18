Patricia Fernández 18 MAR 2026 - 03:20h.

Así ha sido la entrada de Álex Ghita en el plató de 'Supervivientes 2026' y qué ha dicho tras su abandono

Lágrimas tras la salvación en una vibrante ceremonia que deja la expulsión entre tres concursantes: "No me han dado la enhorabuena"

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Álex Ghita decidía abandonar 'Supervivientes 2026' explicando que la experiencia en Honduras se le estaba haciendo muy dura y que el hambre, en especial, le había sobrepasado. Y durante 'Supervivientes: Tierra de Nadie' con Ion Aramendi llegaba al plató para hablar sobre esto y enfrentarse a algunas de las críticas que han surgido hacia él tras no querer continuar en la experiencia.

En silencio entraba Álex Ghita al plató y decía sus primeras palabras: "Estoy un poco triste, pero hasta las mejores canciones terminan". El ya exconcursante además reaccionaba a las críticas que han surgido por su abandono: "Me gustaría que me lo dijeran a la cara".

Momento en el que podía escuchar algunas de las opiniones de los colaboradores que estaban en el plató. Uno de ellos Kiko Jiménez que no entendía lo que le ha pasado siendo un profesional de motivar a la gente: "Tenía esperanzas en ti, pensaba que ibas a hacer un concursazo". Al que explicaba que "está decepcionado" con él mismo por no haber trabajado su ansiedad con la comida: "Me he enfrentado a muchos miedos, pero eso es lo que más me ha comido la cabeza.

Otra de las que hablaba era Terelu, que comprendía el abandono: "Es lícito, cuando una persona no puede más, pues no puede". Pero apuntaba algo de él que no le ha gustado nada refiriéndose a su robo de la lata: "Lo que no se puede es ir uno con un guion, eres una persona lo suficientemente inteligente como para saber que si no hubieras hecho determinadas cosas hubieras tenido uno o ningún vídeo, a una semana un tío que no sea capaz de controlarse, pero hacerle eso a tus compañeros es horrible".

Palabras de la colaboradora a la que Alex Ghita no dudaba en responder: "Vi tu paso por Honduras... tenías muy poca voluntad, ¿cómo puedes decirme tú eso a mí? Háztelo mirar porque no es normal". Pero Terelu quería dejarle algo claro: "Jamás he sido concursante de 'Supervivientes". viviéndose un momento de tensión entre ambos en plató.

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Los colaboradores, indignados, por el abandono de Álex Ghita