Isabel Pantoja y Agustín rompen el trabajo de un videoclip por dar un 'me gusta' a Kiko Rivera

Pantoja y Agustín rompen su palabra por un 'like' a Kiko Rivera

Mowlihawk confiesa resignado el motivo por el que Pantoja y Agustín lo rechazaron: "Lo que pasa es que por darle a 'like' a mi amigo ya no me salió el trabajo".

"Me llama Agustín diciendo que...¡claro! Que un videoclip que le iba a hacer a Isabel Pantoja ya no lo iba a hacer porque le había dado un 'me gusta' a una publicación de Kiko", explica a 'El programa de Ana Rosa'. El entrevistado añade: "Yo no tengo ningún mal rollo ni ningún malentendido con ellos, pero Kiko es mi amigo".