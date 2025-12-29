El roscón de pistacho casero y vegano: la receta para hacerlo perfecto y triunfar

Si buscas un roscón vegano para estas navidades puedes hacerlo casero con esta receta que incluye el producto estrella: el pistacho
En plenas navidades seguramente ya haya más de uno que sin llegar a fin de año ya esté harto de tanta comida y cena, aunque lo cierto es que aún queda Nochevieja y celebrar el Día de Reyes, para el que quizá tengas pensado encargar un roscón. Pero ¿y si lo haces en casa? Si alguien de la familia es vegano no te preocupes, porque tenemos la receta perfecta para hacer el roscón casero vegano más bueno que vas a probar y, además, con uno de los productos del momento: el pistacho.
Aida Lídice, conocida en redes sociales como BeginVeganBegun, nos cuenta en un nuevo vídeo de ‘Recetas veganas’ cómo hacer el roscón de pistacho vegano más bueno en casa paso a paso, desde la masa hasta el relleno y la decoración. Sin duda un postre con el que vas a triunfar.
Para que te salga igual de bueno que a ella, como puedes comprobar en el vídeo, es necesario que revises bien la lista de ingredientes que te dejamos a continuación para que no te falte nada a la hora de ponerte manos a la masa.
Entre esos ingredientes quizá te llame la atención el huevo de lino que se hace casero y sustituye al de gallina de siempre. En el vídeo verás como lo hace rápidamente y lo incorpora a la masa, además del resto de paso a paso de la receta para que puedas disfrutar de tu roscón de pistacho vegano que estará para chuparse los dedos.
La receta del roscón de pistacho vegano
Ingredientes
Para el roscón
- 400 gramos de harina de fuerza (importante que sea este tipo de harina)
- 20 gramos de levadura fresca de panadería
- 100 gramos de azúcar
- 1 pizca de sal
- 1 ‘huevo de lino’ (1 cucharada de semillas de lino trituradas + 2 cucharadas de agua)
- 100 mililitros de agua
- 25 mililitros de agua de azahar
- 3 cucharadas de leche de soja (+ 1 extra para pintar)
- 4 gotas de esencia de ron (opcional)
- 70 gramos de margarina 100% vegetal
Para el relleno
- 500 mililitros de leche de soja
- 50 gramos de maicena
- 60 gramos de azúcar
- 1 cucharada de vainilla
- 2 cucharadas de crema de pistacho
Para decorar (opcional)
- 50 gramos de chocolate blanco vegano
- 1 cucharadita de crema de pistacho
- 1 puñado pistachos machacados
Elaboración
Paso a paso completo
En el vídeo Aida Lídice da el paso a paso de la receta para que puedas seguirlo a la perfección sin olvidarte de nada dado que, dentro de que no es complicada, sí que es una receta compleja y que lleva su tiempo, sobre todo para elaborar la masa del roscón y que te quede perfecta para luego, al hornearla, quede un bizcocho tierno.
Además de la masa, también te da la receta completa del relleno de pistacho (y la opción para decorar por encima tu roscón) con las que sorprender a todos tus invitados, hasta a los que no son veganos.