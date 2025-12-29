El roscón de pistacho casero y vegano: la receta para hacerlo perfecto y triunfar

Aida Lídice 29 DIC 2025 - 08:00h.

Si buscas un roscón vegano para estas navidades puedes hacerlo casero con esta receta que incluye el producto estrella: el pistacho

En plenas navidades seguramente ya haya más de uno que sin llegar a fin de año ya esté harto de tanta comida y cena, aunque lo cierto es que aún queda Nochevieja y celebrar el Día de Reyes, para el que quizá tengas pensado encargar un roscón. Pero ¿y si lo haces en casa? Si alguien de la familia es vegano no te preocupes, porque tenemos la receta perfecta para hacer el roscón casero vegano más bueno que vas a probar y, además, con uno de los productos del momento: el pistacho.

Aida Lídice, conocida en redes sociales como BeginVeganBegun, nos cuenta en un nuevo vídeo de ‘Recetas veganas’ cómo hacer el roscón de pistacho vegano más bueno en casa paso a paso, desde la masa hasta el relleno y la decoración. Sin duda un postre con el que vas a triunfar.

Para que te salga igual de bueno que a ella, como puedes comprobar en el vídeo, es necesario que revises bien la lista de ingredientes que te dejamos a continuación para que no te falte nada a la hora de ponerte manos a la masa.

Entre esos ingredientes quizá te llame la atención el huevo de lino que se hace casero y sustituye al de gallina de siempre. En el vídeo verás como lo hace rápidamente y lo incorpora a la masa, además del resto de paso a paso de la receta para que puedas disfrutar de tu roscón de pistacho vegano que estará para chuparse los dedos.

