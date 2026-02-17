Lorena Romera 17 FEB 2026 - 12:12h.

El exparticipante de 'LIDLT' confirma su romance con Cristina Porta y confirma que "está feliz"

Montoya y Cristina Porta, pillados juntos: las imágenes de su primera cita

Montoya ha hablado por primera vez de su relación con Cristina Porta. El que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y concursante de 'Supervivientes' ha sido uno de los protagonistas de los Premios Iris, otorgados por la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual, que se celebraban este lunes en el Teatro Real de Madrid. A su paso por la alfombra roja, el ex de Anita Williams se ha sincerado sobre su romance con la periodista.

Aunque no se ha librado de las preguntas relacionadas con la concursante de 'GH DÚO', a la que, como siempre, le ha deseado lo mejor, esta vez el de Utrera ha aclarado su situación sentimental. Especialmente después de que salieran a la luz las imágenes de su cita con la catalana en el Estadio Metropolitano de Madrid, mientras disfrutaban del Atleti-Betis.

Una quedada que rápidamente hacía saltar todas las alarmas. Además, los testigos que pudieron ver a la pareja confirmaban que estuvieron todo el encuentro en actitud cómplice y que el tonteo entre ellos era más que evidente. Por si fuera poco, a esta cita le seguía otra en un restaurante en la que el de Utrera le dedicaba a la ex de Luca Onestini una romántica canción:

"Puede que te llame así, mi salvadora... Porque estuviste a la hora y en el sitio pa' salvarme", decía la canción que escogía el creador de contenido en la imagen que compartía de su cena con la periodista, que también ha ido dejando caer ciertas pistas de que su corazón volvería a estar ocupado.

Ahora, en la alfombra roja de los Premios Iris, Montoya ha confirmado que se encuentra en un muy buen momento gracias a Cristina Porta. "Yo estoy feliz, ahora mismo feliz de la muerte. Creo que ya me tocaba estar así como estoy ahora. Miro la vida con una filosofía muy bonita, que es la que echaba mucho de menos todo este tiempo. Lo que quiero ahora es disfrutar de todo lo que viene", ha asegurado.

Eso sí, cuando le preguntan que si está enamorado o ilusionado, el que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y concursante de 'Supervivientes', matiza que "es una palabra muy grande". "Estoy feliz, estoy feliz. No puedo decir más nada. Enamorado es una palabra muy grande. No, ilusionado... Estoy feliz, ya está. No sé ni por dónde viene ni nada, estoy feliz, contento", señala con una enorme sonrisa.

"La vida me está sonriendo un poquito, que ya era hora", expresa Montoya, emocionado, que también ha hablado de sus planes de ser padre, algo que le gustaría que fuese a corto plazo. "Me encantan los niños. Tengo 32 años, ya hay que poner el reloj en alerta y hay que empezar ahí... Pero bueno, estoy contento, estoy feliz. Lo que venga, que venga. Al final, todo llega y el tiempo pone todo en su lugar", ha comentado en los Premios Iris, que ha sido escenario de sus primeras declaraciones sobre Cristina Porta.