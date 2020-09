Dani Esteve, dueño de Desokupa: "Mi empresa no debería existir en un país normal, estaría encantado de cerrar"

Sobre cómo es posible que su empresa pueda desokupar y no la policía: "La actual legislación no les ampara, están de manos atadas. Nosotros hemos montado una empresa privada que actúa dentro de la ley, los números hablan por si solos: 5200 desokupaciones, cero condenas". A lo que añade: "Mi empresa no tendría que existir en un país normal, nos dedicamos a cosas paralelas, si mañana cambiara la legislación para acabar con la okupación, estaría encantado de cerrar mi empresa". Defiende la forma en la que se producen las desokupaciones y que vayan en grupo: "Hace un mes visteis una actuación en directo y a mi abrió la puerta y me intenta apuñalar, ¿con quién quieres que vaya a ver yo a este tipo de personajes?". Además de explicar la manera en que lo hacen y si les pagan para que se vayan: "Solo mediamos con familias y niños cuando la propiedad accede a reubicar".