Enrique Ossorio, consejero de Educación de Madrid: "Haremos 100.000 test serológicos"

En cuanto al posible enfado del equipo de Sánchez tras escuchar los planes educativos de Ayuso antes de la reunión, Ossorio es muy contundente: "No le puede gustar que varias comunidades presenten sus planes antes de la reunión, pero no podíamos esperar más... si vamos a hacer 100.000 test serológicos, ¡no me los puedo improvisar en tres días!".