Florín, hermano de Dana: “Siempre lo voy a decir, Dana perdió la vida en casa de Sergio”

Son tres meses los que han pasado desde que se produjo la desaparición de Dana y no se sabe nada sobre lo que ocurrió con ella. Sergio, su pareja, ha sido uno de los sospechosos desde el primer momento, pero a pesar de eso no ha sido detenido porque no hay pruebas que impliquen a Sergio en la desaparición. Florín, el hermano de Dana, lo tiene claro: “Siempre lo voy a decir, Dana perdió la vida en casa de Sergio”.