Noemí, ante las amenazas del marido de la desaparecida Dana Leonte: “La actitud de Sergio es muy sospechosa”

, una de lasde Dana, ha querido romper su silencio y hablacon ‘El programa del verano’. Respecto al inconveniente de que hayan creado un perfil de Facebook para que nadie olvide que Dana está desaparecida , Noemí explica que no cree que sea algo malo: “Pienso que no se puede dañar cualquier tipo de pruebas porque nuestro único objetivo es que Dana no quede en el olvido y que no paren de buscarla… Es poco lo que hacemos, ojalá pudiéramos hacer más”.

Respecto a la relación de Dana con Sergio, Noemí ha explicado que no sabía detalles íntimos, pero sí que las cosas no iban bien: “El día que fue a denunciar a Sergio, yo hablé con ella y me dijo que iba a denunciarlo por maltrato psicológico porque desde que había tenido a la niña se había vuelto más controlador … Tiempo después, subió una foto con él y me dijo que había vuelto con él”.

Noemí no entiende la actitud amenazante de Sergio y ha explicado que ella no es la única persona que recibe sus amenazas: “Si tu chica está desaparecida no te pones a hablar mal de ella diciendo que era mala madre, que si no llevaba a la niña a ponerle las vacunas… Yo no tengo miedo a Sergio ni a nadie, si me tiene que denunciar que me denuncia… La actitud que tiene es muy sospechas y no solo tiene amenazas para mí, también para otras personas de otros grupos”.