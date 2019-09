Pablo Iglesias: "Pedro Sánchez no está gobernando con Albert Rivera de vicepresidente porque Rivera no quiere"

Pablo Iglesias ha hablado sobre la nueva oportunidad de llegar a un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. "No está gobernando con Albert Rivera de vicepresidente porque Albert Rivera no quiere, si Albert dijera que sí lo arreglaban en unas semanas", cuenta. Además, el secretario general de Unidas Podemos afirma que Podemos es la única garantía de que el PSOE no se vaya con Ciudadanos en cuanto tenga una oportunidad.