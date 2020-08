Irene Montero, sobre las palabras de Corinna: "Es difícil separar lo que haya hecho el emérito de la familia Borbón"

García-Margallo, antes de escuchar las palabras de la ministra, ya sabía que iba a salir " gente que se quiere aprovechar de esta ola ". Por otro lado, Antonio Miguel Carmona no entendía cómo una ministra de Igualdad, después de las palabras de Corinna, "deje en mal lugar al Estado español, a nuestras instituciones, al CNI y al rey emérito".

Por último, el socialista no da crédito con la reacción de Irene Montero y expresa su opinión ante Ana Terradillos y el resto de la mesa: "Me considero republicano, pero una ministra no puede dar pábulo a esto para criticar la Constitución o cuestionar la Jefatura de Estado".