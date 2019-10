Isa Pantoja critica la actitud de Mila: “Es un trabajo, te están pagando un dinero y no puedes estar todos los días quejándote”

Mila Ximénez no se tomó nada bien que la organización le pidiera que se pusiera un disfraz de abeja reina, el cual acabó poniéndose entre regañadientes. La concursante acabó poniéndose el disfraz pero amenazando con su marcha, pero finalmente acabó pidiendo disculpas a Jorge Javier y a la organización. Los colaboradores no entienden está actitud de Mila, aunque en parte creen que ha sido cómica. Isa Pantoja ha criticado la actitud de Mila: “Es un trabajo, te están pagando un dinero y no puedes estar todos los días quejándote”.