La respuesta de Isa Pantoja a Kiko Hernández: “No se me olvida el daño que me has hecho a mí y a mi familia”

Isa Pantoja no se ha tomado muy bien las palabras de Kiko Hernández en las que la llamaba mentirosa, y que según él habría cobrado por unas exclusivas que son falsas. “Estoy muy cansada de que, no solo conmigo sino con otros personajes, nos señales con tu dedito y te burlas y dices mentiras de ellos”, contestaba la hija de la tonadillera, que no le han sentado nada bien las palabras de Kiko.