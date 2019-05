La ex pareja del sospechoso por la desaparición de Janet Jumillas: "Es un maltratador psicológico"

Aitor, el hombre detenido por la desaparición de Janet Jumillas en Cornellá de Llobregat, está. El otro joven detenido, de 22 años, por encubrir el presunto crimen ha sido puesto en libertad con cargos. Mientrastras encontrar varios indicios, ' El Programa de Ana Rosa ' se ha puesto en contacto con la ex pareja del principal sospechoso del caso. "Nunca se termina de conocer a las personas", explica.

"Es una persona manipuladora, calculadora, tienes muchos cambios de actitud. Mi relación con él era un calvario, es un maltratador psicológico. Estoy con la familia de Janet, si lo ha hecho, que lo pague". La ex pareja de Aitor cuenta que lleva un año sin saber nada de él y que quiere permanecer ajena a la polémica. "Me quiero mantener al margen, yo no tengo nada que ver".