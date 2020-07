El padre de la niña asesinada en Dos Hermanas: "Creo que el juez no puede dormir sabiendo lo que ha hecho"

Los abogados de los sospechosos no se creían el resultado de la sentencia

El triple crimen en Dos Hermanas ha dejado una sentencia bastante polémica. Solamente tres de las siete personas que se sentaron ante el juez van a cumplir condena y ahora el padre de la pequeña de 5 años asesinada a manos de sus agresores acude a 'El programa del verano' para pedir justicia.

"Para mí y todo el mundo que estaba en la sala nadie se esperaba lo que ha ocurrido. Vamos a recurrir, esperaremos a la sentencia y esperemos que sea una sentencia justa, en el que todo el que lo ha hecho que lo pague", dice Joaquín Begines, padre de la víctima.

"La reparación del daño no lo van a hacer, no entiendo la ley que hay en España. El ejemplo que estamos dando al resto de la sociedad es que hay mano blanda y que podemos hacer lo que nos de la gana que aquí no hay una justicia justa para nadie", alega el entrevistado.

"Aquí el que pierde siempre son las víctimas y los que cometen los hechos son los que salen impunes", continúa el alegato Begines. Además, el padre de la niña fallecida no da crédito con la decisión y manda un mensaje al autor de la sentencia: "El juez no puede tener la conciencia tranquila, creo que no puede dormir sabiendo lo que ha hecho".

"Quiero una justicia justa para todos, el que lo haya hecho que lo pague. Sentados en el banquillo son los que han sido, tenemos pruebas y no entiendo que los saquen... cuando hay pruebas, no me puede entrar en la cabeza", sigue explicando.