Cara a cara entre Alejandra Rubio y Marta López: "No creo que hayas sido capaz de escribir un libro tú sola"
Marta López ha comentado que no considera que la hija de Terelu Campos esté preparada para escribir una novela
Alejandra Rubio lee la sinopsis de su primera novela y los colaboradores de 'El tiempo justo' se posicionan: "La he escrito yo íntegramente"
Alejandra Rubio está pletórica porque va a publicar su primera novela, en la que una joven universitaria se enamora del hermano de su novio, que acaba de salir de prisión. En 'El tiempo justo' ha leído la sinopsis al completo y Joaquín Prat le ha pedido a sus compañeros que se posicionen en favor o en contra de esta nueva faceta como escritora de la hija de Terelu Campos. Todos se han posicionado a su lado, excepto Marta López, que se ha mostrado crítica con ella.
"No me creo que hayas sido capaz de escribir un libro tú sola ni tampoco me ha emocionado lo que has leído, no te veo como escritora", le ha dicho la exconcursante de 'GH DÚO' y 'Supervivientes', que le ha pedido a su compañera que no se "fíe" de las estrategias comerciales de su suegra, Mar Flores, porque "ha vendido muy pocos libros": "Haz algo completamente diferente a lo que haya hecho tu suegra".
A la sobrina de Carmen Borrego le costaba contenerse la risa mientras su compañera hablaba y es que ha confesado que "ya estaba preparada" para recibir críticas y ver cómo se cuestiona su faceta como escritora por ser colaboradora de televisión: "Siempre juzgamos a las personas, si haces una cosa, ya no puedes hacer otra".
Tras esa aclaración, se ha dirigido a Marta López para contestar a sus críticas: "Yo te animo a que si sabes leer, te lo leas". Un comentario que ha provocado los silbidos del público y que ha motivado la respuesta de la exconcursante de 'Gran Hermano': "Te acepto ese reto: voy a aprender lo primero, y cuando aprenda a leer, lo voy a leer... ¿Vas a aguantar entonces las críticas de lo que me parezca tu libro?".
La novia de Carlo Costanzia ha asegurado aceptará "toda crítica constructiva" una vez que su compañera se haya leído el libro. Joaquín Prat ha prometido que el debate y los posicionamientos se volverán a realizar cuando se publique la novela.