La respuesta de Joaquín Prat a las amenazas de Pilar Yuste: "No sabía que tenías tanto poder"

El presentador y el resto de colaboradores se han quedado fríos al ver las imágenes de la gala de 'La casa fuerte' donde la representante Pilar Yuste se levanta, se dirige hacia Labrador y le dice: " ¡No vas a trabajar en Telecinco nunca más en tu vida! ¿Lo entiendes? No vas a pisar Telecinco como que me llamo Pilar Yuste".

Joaquín Prat, al ver el vídeo, no ha podido morderse la lengua y ha soltado un comentario irónico: "Pilar, no sabía que tenías tanto poder, voy a intentar llevarme bien contigo, a ver si me echan a mí...".