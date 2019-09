Erik, el joven que grabó la pelea, ha mantenido una discusión con varios colaboradores del programa. "No sé quién lo hizo y si lo supiera, no lo diría porque no soy un chivato", ha comentado. Un comentario que no ha gustado a los presentadores, que le han animado a denunciar a la Policía. El joven, que avisó a una ambulancia tras la pelea multitudinaria, ha añadido: "Los implicados se encargarán de su problema, pero yo tengo la boca cerrada".