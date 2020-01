Josep Lluís Trapero, exjefe de los Mossos: “Le dije a Jordi Sánchez que no me dijera cómo hacer un dispositivo”

Josep Lluis Trapero, exjefe de los Mossos, ha declarado en la primera jornada contra la cúpula de los Mossos, siendo el primero. En todo momento Trapero ha querido desmarcarse de los líderes del independentismo como Puigdemont o Jordi Sánchez: “No tenía ni buena ni mala relación, no teníamos una relación estrecha”. Además, ha hablado de un episodio con Jordi Sánchez, el cual lo llamó cuando se iba a registrar las consejerías catalanas: “Me llamó aireado y le dije que no me iba a decir cómo hacer un dispositivo”.