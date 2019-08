Juan Antonio, abogado de Magrudis: “No sabía que había otros productos en el mercado”

La Policía Local registra la fábrica Magrudis tras conocerse que la empresa siguió comercializando productos sin avisar a la Junta tras producirse la alarma por listeriosis. La Policía ha entrado al interior de la fábrica donde ha cogido varios productos y se los ha llevado al laboratorio municipal para analizar la existencia de la bacteria listeria. El abogado de la empresa Magrudis dice no haber sabido hasta ahora la venta de otros productos mientras se produjo la alarma: “No tengo ninguna información, no sabía que seguían vendiendo productos, me acabo de enterar”. La empresa ahora se enfrentara a una denuncia de la Junta por ocultación de información.