Kike Mateu, periodista que se contagió en Milán: "Lo peor del coronavirus es el aburrimiento si los síntomas son leves"

Kike Mateu ha hablado con 'El Programa de Ana Rosa' sobre sus días de cuarentena tras haber dado positivo en las pruebas de coronavirus cuando volvió de Milán de cubrir el partido del Valencia en Europa League. Aunque se encuentra estable, el virus sigue atacando su cuerpo: "No he evolucionado, pero tampoco he involucionado. La comida me la traen los astronautas y me pongo la mascarilla", ha contado.