Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez comunican una feliz noticia: "Ampliamos la familia"

Rocío Molina 29 DIC 2025 - 16:43h.

La exconcursante de 'GH VIP' y de 'Supervivientes' anuncia que amplía la familia junto a su marido Jesé Rodríguez

Aurah Ruiz celebra haber cumplido su sueño: "Nadie me ayudó, yo sola lo conseguí"

Compartir







Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez han comunicado una feliz noticia. La exconcursante de 'GH VIP' y de 'Supervivientes' está feliz y ella misma ha advertido a sus seguidores que esto no se trata de una broma. En un vídeo que ha publicado a través de su perfil oficial de Instagram, la influencer de 36 años ha anunciado que amplía la familia junto al futbolista y su hijo Nyan.

Por sorpresa y en un día delicado, la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha advertido que esto es real y que "no es ninguna inocentada". Ella y Jesé Rodríguez han dado un importante paso y a punto de terminar el año lo han hecho con una noticia de lo más bonita. "Tengo al importante que contaros", ha comenzado diciendo Aurah Ruiz para a continuación dar el bombazo.

La pareja, que viene en una continua luna de miel desde que se casaran en julio del 2022, ha celebrado este regalo que ha llegado a su vida en un momento perfecto. "Ampliamos la familia. No estáis preparados para ver esto", ha escrito la canaria antes de mostrar la imagen más esperada por parte de sus seguidores.

PUEDE INTERESARTE Jesé Rodríguez vuelve a casa: así ha sido su periplo por el mundo con Aurah Ruiz

Después de pasar los primeros años de Nyan marcados por la enfermedad y separada de Jesé Rodríguez, la vida le sonríe ahora a Aurah Ruiz, tal como ella misma reconoce. Su hijo, de 8 años, se encuentra bien de salud y su historia de amor con el futbolista está en el momento perfecto para la llegada de un nuevo miembro a su familia.

Canal de Whatsapp de Telecinco

El responsable de esta feliz noticia es un pomerania toy marrón y blanco de ojos claros que es como un peluche. "Me tiene enamorada. Este bebé tiene dueña", ha escrito compartiendo vídeo y fotos de este cachorro que ha llegado para revolucionar a todos.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Ya les diré el nombre de esta preciosidad. Me tiene enamorada. Es preciosa", ha contado la exconcursante de 'GH VIP' y de 'Supervivientes' para presentar a su nuevo amor, aunque también ha revelado un detalle importante que le ha pasado.

La cuenta de Instagram con la que ella ha contactado para tener a su cachorro ha sido hackeada y la influencer ha querido dejar su contacto en redes para evitar problemas a otros usuarios que quieran ponerse en contacto con ellos.

Tras indicar que es un contacto totalmente de confianza, Aurah Ruiz ha dejado claro que ahora están en periodo de adaptación en su casa, pero que pronto mostrará más fotos con todos sus integrantes al completo tras la llegada de este nuevo miembro.