Equipo mtmad 29 DIC 2025 - 11:36h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y su pareja han presentado a su primer hijo en común

Fiama Rodríguez y Marcello Falzerano desvelan si van a tener más hijos: “No lo digo en broma”

Compartir







Fiama Rodríguez y Marcello Falzerano han presentado en exclusiva a su hijo, Thiago, en el canal ‘Ya eras todo’ de Mtmad. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ y el futbolista han querido compartir este momento tan especial con sus seguidores y, tras varios meses mostrando el día a día del embarazo, han puesto el broche de oro de una manera muy especial: enseñando el rostro de su bebé.

Muy feliz e ilusionada, la influencer ha contado todos los detalles de sus primeros días como madre y no ha podido evitar emocionarse al hablar del feliz momento que está viviendo. Sin duda alguna, la que un día fue pretendienta de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ está cumpliendo el gran sueño de su vida y así se lo ha hecho saber a todos los que llevan meses siguiendo su embarazo.

Fiama Rodríguez presenta a su hijo en común con Marcello Falzerano

Con los ojos vidriosos por la emoción y una sonrisa de oreja a oreja, Fiama Rodríguez ha relatado cómo han sido sus inicios como madre primeriza, qué ha sido lo peor de este nuevo papel y cómo está llevando el postparto: “Físicamente, mi cuerpo se está recuperando”, declara.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ y su pareja también han hablado de cómo ha cambiado su relación con la llegada de Thiago a sus vidas, de lo más difícil de la paternidad y han revelado el motivo por el que tuvieron que llevar al bebé al hospital días después de que naciera: “Tuvimos un sustito”.

Pero, sin duda, el momento más importante y tierno del vídeo ha sido cuando los padres orgullosos han querido mostrar la carita de su pequeño. Completamente derretidos, no han dudado en presumir de él y han querido compartir esta escena tan especial con los seguidores de su canal ‘Ya eras todo’.

Además, Marcello Falzerano y Fiama Rodríguez han explicado a quién se parece el pequeño, qué fue lo primero que pensaron cuando lo vieron y no han dudado en gritar a los cuatro vientos lo enamorados que están de él: “Nos encanta todo de él, es perfecto”, han asegurado, visiblemente emocionados, mientras mostraban al pequeño ante las cámaras.

Así fue el parto de Fiama Rodríguez

Hace tan solo dos semanas, en ‘Ya eras todo’ pudimos ver el parto íntegro de Fiama Rodríguez. Después de una larga espera, Thiago llegaba al mundo y lo hacía mediante un complicado parto por cesárea: “Ha sido todo muy trágico”, declaró ella, después de que llegara al mundo su pequeño.

Un bebé que, sin duda alguna, les ha cambiado la vida y les ha obligado a adaptarse a una nueva realidad, la de ser padres primerizos. Si quieres saber cómo fueron las primeras horas del futbolista en este importante papel, aquí tienes un vídeo en el que explican cómo se enfrentó a esta nueva faceta.