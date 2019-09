Comienza el juicio por el asesinato de Lucía Garrido 11 años después del crimen

Lucía Garrido apareció muerta en la piscina de su casa, y lo primero que los familiares supieron era que se había suicidado. Pero las heridas que presentaba el cuerpo de Lucía mostraban una violencia que no es propia de un suicidio. La víctima apareció con la marca de un golpe en la cabeza, sin pendientes y con una puñalada en el cuello. En el punto de mira siempre ha estado su ex marido Manuel Alonso, el cual parece que no acepto que su ex mujer se quedara con la finca de Los Naranjos.