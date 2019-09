La madre de Abet, detenido por el triple crimen de Valga: "Es un santo, no merece estar donde está"

La reportera Susana Raña ha hablado con la madre y la hermana del detenido por este brutal crimen de violencia machista. "Estoy muy mal, mi hijo nunca habría hecho eso, no sabe matar ni a un gallo , ni un gallo sabe matar", repite la madre de Abet muy alterada.

Asegura que los hijos del detenido querían vivir con él. "Me decían: abuelita, yo quiero vivir con vosotros, pero no se los dejaba ver, solo le tocaba los sábados", dice. Reconoce que su hijo ha cometido "un daño muy grande", aunque afirma que "no se merece estar donde está".