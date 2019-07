El abogado de ‘La Manada’: “Volvería a defenderlos con más fuerza y con el mismo convencimiento”

El abogado de ‘La Manada’ se ha mostrado muy tajante con respecto a si volvería a defender a sus clientes, en lo cual ha sido muy claro. “Volvería a defenderlos con más fuerza y con el mismo convencimiento con el que comencé la primera vez”, comentaba el abogado, el cual dice que él defiende a sus clientes, pero respeta las sentencias. “Creo en la libertas y los tribunales, incluso cuando no me dan la razón, no como otros que solo admiten las sentencias cuando son de su agrado”, declaraba Agustín Martínez, el cual sabe que toda esta situación tiene un coste personal, pero que lo asume.