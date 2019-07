La secuencia completa a la salida del juicio de la ‘Manada de Manresa’

El juicio de la ‘Manada de Manresa’ comenzó con gran tensión, sobre todo a la salida, donde se pudo ver a uno de los familiares de la víctima indignado por la decisión de la fiscalía de reducir la acusación de agresión a abuso. El familiar fue reducido por los Mossos tras intentar atacar a uno de los presuntos violadores. “Mi familia no me ha explicado nada, porque si me lo explican, esos hijos de puta estarían muertos”, declaraba el tío de la víctima. Había más gente en la puerta de los juzgados desde las primeras horas de la mañana, pidiendo que no se acuse de abuso. Tras esa primera sesión, y con todas las pruebas existentes, los acusados negaron mantener relaciones sexuales con la menor.