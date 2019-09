Los mensajes de Aguirre a 'El programa del Verano' tras conocer su imputación en la Púnica

Tras la información de esta imputación, Aguirre ha enviado unos mensajes a este programas en los que afirma: “Me he enterado por los medios de que el juez me cita a declarar como investigada en relación a una presunta financiación ilegal del PP de Madrid. Solo puedo decir que lo que he conocido en los medios (porque no me ha llegado el auto del juez) es completamente falso en lo que a mí se refiere”.