La negociación de Pedro Sánchez en Bruselas: fondos de la UE, ayudas directas y condiciones del préstamo

La propuesta inicial de la Unión Europea partía de un fondo de 750.000 millones de euros , de los que España iba a recibir unos 140.000. Esa cantidad estaba dividida en un préstamo de 73.000, negociando cómo se devolverá y, lo más importante, unos 67.000 que eran subsidios, ayudas directas que no se debían devolver.

Una vez sabido que no vamos a ingresar tanto dinero como estaba previsto, la Unión Europea negocia en cómo se va a devolver ese crédito. Holanda no se anda con rodeos y pide unas condiciones muy claras: exige cambios en las pensiones y en mercado laboral.

Lo que parece que la famosa reforma laboral no va a poder llegar entre las múltiples exigencias de Europa a España y, si todo sigue igual, nuestro país se ahogará en una deuda del 110% o superior , más alta que nuestra economía global. Antes de la pandemia estábamos justo por debajo del 100%.

En cuanto al freno de emergencia, Javier Ruiz explica que es una medida que tiene la UE para países que no cumplen con las normas, para Hungría o Polonia, por ejemplo. Aquellos lugares que no cumplen con las medidas de contaminación, derechos humanos o se persiguen a homosexuales: "Es una medida para decirle o cumples las normas o echamos el freno de mano a la economía y no recibís más ayudas".