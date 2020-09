El nuevo y desagradable disgusto de la reina Sofía: la tumba de sus padres sufre un acto vandálico

Pese a que ella no se ha pronunciado, podemos saber que este verano no está siendo el mejor en la vida de la reina Sofía, y es que la marcha del emérito de España que le ha puesto en el foco mediático y la entrevista de Corinna Larsen han traído informaciones poco agradables para la monarca. Dicen que las desgracias no vienen solas y ahora, tras unos meses lejos de las cámaras y siendo lo más discreta posible en el Palacio de Marivent, en Mallorca, un nuevo disgusto ha llegado a la vida de la emérita.