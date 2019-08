Destrozada y sin muebles: así han dejado la casa los okupas de Tarragona

Todas las zonas de la casa se han visto afectadas por la dejadez de los okupas. El jardín, lleno de malas hierbas, la piscina en una situación lamentable, el salón vacío, ya que se llevaron los muebles, y la cocina llena de suciedad y con distintos electrodomésticos rotos, como la vitrocerámica, que parece haber sido rota con un martillo. Los okupas se llevaron los muebles del salón y la lavadora, pero se hubieran llevado también la secadora si no hubiera estado rota y el frigorífico si este no pesara tanto. Una situación lamentable que Amparo no sabe como afrontar. “Tengo que pedir un presupuesto de todo esto, ahora mismo no puedo decir una cifra clara”, comenta Amparo. Los okupas podrían enfrentarse a dos delitos, por un lado, por daños, y por otro lado, por el hurto de los muebles y electrodomésticos.