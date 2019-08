La mujer del ‘okupa’ de Tarragona: “Estoy hasta las narices de todos vosotros”

‘El Programa del Verano’ ha podido hablar con la mujer de Iván, el ‘Okupa’ que no quiere abandonar la casa que le había alquilado su amigo Antonio. Su mujer ha sido muy clara, está muy cansada. “Me tenéis hasta las p*** narices, de verdad”, le contesta a la reportera. La táctica de la mujer de Iván es desacreditar a Antonio, del cual dice que lleva mucho tiempo fuera. “Antonio lleva mucho tiempo sin venir por aquí. Primero está en Alemania, luego está en Madrid”, declara la mujer de Iván, la cual achaca el no pagar el alquiler por el hecho de que Antonio dejara de pagar el agua y la luz. Los padres de Antonio se han plantado en la puerta de la casa para protestar hasta que su hijo recupere su casa. "A nosotros no nos gusta estar así", finalizaba la mujer de Iván, que no descartan intentar llegar a un acuerdo.