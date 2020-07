Isa Pantoja habla abiertamente de su boda con Asraf: "Va a ser en Marruecos"

Por otro lado, la hija de la cantante ha explicado que su enlace "sería una boda árabe" pero ha detallado que solamente de árabe tendría que el lugar en el que se realice la ceremonia sería en Marruecos . No quiere nada religioso porque "eso ya no se lleva, eso ya es muy antiguo. No sería una boda por la iglesia, eso sí lo tengo claro ”.

La protagonista no esconde que le gustaría tener otro hijo, aunque aclara que “"me gustaría hacer las cosas lento, primero me caso". Joaquín Prat le ha puesto sobre la mesa la opción de celebrar el evento en Cantora y rápidamente Isa ha contestado: “No haría la boda en Cantora, la haría en Marruecos, probablemente en Marrakech ”.

Sobre lo que piensa su Isabel Pantoja sobre la posible boda: “Cuando le enseñé las fotos de la boda Aneth me dijo que yo estaría así: 'Guapísima, qué ganas de que llegue”. “Mi madre me ve bien, que tengo una estabilidad y reconozco que los quebraderos de cabeza que le he dado son propios de la adolescencia, pero bueno, ya eso pasó y ya me he centrado un poco más y ahora ya estoy tranquila”.