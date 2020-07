Patricia Pardo alucina con la paliza a una menor por tener muchos seguidores: "Locos de remate"

Patricia Pardo no da crédito con la noticia, no entiende como los menores van dando palizas por el número de seguidores que uno tenga en redes: "No sé si nos hemos vuelto locos de remate, si hay que trabajar más en las aulas, si hay que trabajar más en las casas...". "Además, es que "es decir, confunden a la chiquilla porque su hermana pequeña es una persona muy popular en redes sociales".