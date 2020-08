Patricia Pardo y Ana Terradillos: vivencias, retos y claves del éxito de 'El programa del verano'

Ambas periodistas conducen el espacio matinal que Telecinco emite de lunes a viernes en su parrilla estival

‘El programa del verano’ ha registrado su mejor mes de julio de los últimos 13 años con 592.000 espectadores y un 17,2% de share

Por tercer año consecutivo, Patricia Pardo y Ana Terradillos presentan ‘El programa del verano’, labor que desde el estreno del espacio en los últimos días de junio y durante todo el mes de julio han compartido con su compañero Joaquín Prat y que durante el mes de agosto afrontan en solitario. Tras registrar su mejor dato de los últimos 13 años en julio, con 592.000 espectadores y un 17,2% de share, ambas periodistas comentan sus vivencias en el programa y analizan las claves de su éxito.

Después de una temporada muy intensa en el equipo de ‘El programa de Ana Rosa’, estáis al frente de ‘El programa del verano’. ¿Qué balance hacéis de este año y cómo vivís el hecho de estar en primera línea informativa en un verano tan atípico?

Patricia Pardo: Sin duda, el 2020 lo recordaremos como el año más extraño de nuestras vidas. Tengo la impresión de que vivimos desubicados, desconfiados y temerosos por lo que pueda suceder. El balance que hago en lo que llevamos de año es que estamos ante una época en la que toca aprender y reflexionar para poder evolucionar. El hecho de estar en primera línea informativa, pese a la estación, es un bálsamo y un premio para mí después de haber vivido un confinamiento muy duro. Tuve el encargo de estar en el equipo retén del programa y me tomé muy en serio la necesidad de permanecer libre de virus. Poder volver a sentarme en esa mesa y hablarle al espectador es volver a estar viva.

Ana Terradillos: Ha sido un año extraño y duro de intensidad de trabajo y emocionalmente hablando. Durante el estado de alarma la profesión ha trabajado de una forma tan intensa que prácticamente durante los días más terribles, cuando los camiones del ejército trasladaban los cadáveres hasta esa morgue improvisada que se instaló en Madrid en el Palacio de Hielo, no tuvimos tiempo de hacer el duelo necesario que hay que hacer con tantos nacionales muertos. Es exactamente lo mismo que me pasó en el atentado del 11M de los trenes de Madrid y eso pasa factura. Ahora ya y después de un mes al frente de la mesa política de ‘El programa del verano’ y, a pesar de la inquietud de los rebrotes que estamos teniendo en nuestro país, la situación es completamente diferente. Estoy muy satisfecha del trabajo que estamos realizando, aprovechando al máximo esta confianza que tanto la productora Unicorn Content como Mediaset España me ofrecen y disfrutando todos los días de cada programa. Estoy gozando un año más de esta experiencia y con el objetivo de que todos los que nos ven al otro lado de la pantalla puedan disfrutar de nosotros también.

¿Cuáles son las principales señas de identidad de ‘El programa del verano’? ¿Qué le diferencia de la oferta matinal de otras cadenas?

Patricia Pardo: Que nos sentimos parte de una familia y remamos en la misma dirección para que nuestro trabajo sea brillante. Intentamos ser cercanos y amables con el espectador. Informar y entretener manteniendo la esencia del programa: la noticia narrada a pie de calle y un equipo de reporteros y colaboradores que conectan con el público. Que el público se sienta parte del proyecto, ayudarles y acompañarles es importante para nosotros.

Ana Terradillos: Sin duda la información contrastada y actualizada: esa es la seña de identidad de ‘El programa del verano’. Durante las dos primeras horas ofrecemos toda la parrilla informativa de forma muy detallada y muy dinámica. Se trata de informar y a la vez de entretener y el equipo de Unicorn Content lo borda. Contamos con periodistas jóvenes muy preparados y con muchas ganas que convierten cada programa en un verdadero reto. Y esto se nota en el producto que ofrecemos.

¿A qué se debe el éxito de audiencias del programa?

Patricia Pardo: Tratamos de explicar la información de una manera sencilla y amable, con rigor, pero con un lenguaje afable y asequible. Creemos que nuestra misión es llegar al espectador y conectar con ellos, hacer que se sientan a gusto con nuestros contenidos y al mismo tiempo se informen.

Ana Terradillos: El 90% del éxito de audiencias que estamos teniendo este verano está directamente vinculado a la fidelidad que los espectadores siguen rindiendo a ‘El programa de Ana Rosa’. Lo he dicho más veces y lo reitero: esto es una nave que prácticamente va sola y simplemente los que nos quedamos tenemos que mantenerla limpia. No hay más secretos. El 10% restante tiene que ver con las ganas y la ilusión que ponemos para seguir sacando brillo.

¿Cuáles son los temas y los personajes que más interés suscitan en este momento?

Patricia Pardo: La gente está muy interesada en conocer el estado de la pandemia. Los contenidos más demandados tienen que ver con los rebrotes y el avance del virus. Es lógico, hay mucho en juego.

Ana Terradillos: El tema estrella es la Covid-19. La población española está preocupada por los rebrotes e inquieta con la pandemia económica que nos está dejando la pandemia sanitaria. Interesa absolutamente todo lo vinculado a este asunto: los ensayos de vacunas que se están haciendo, la vida que tienen los anticuerpos, la utilización de las mascarillas y el comportamiento incívico de algunos irresponsables. La crisis económica preocupa con angustia a la población e interesa todos los datos macroeconómicos que se van conociendo. Y como personaje estelar este verano quien acapara toda la atención es el Rey emérito Juan Carlos I.

¿A quién os gustaría entrevistar en el programa?

Patricia Pardo: Pues lejos de buscar a una celebridad o a un personaje de renombre, reconozco que me encantaría poder dar mayor visibilidad a divulgadores como Marcos Vázquez o Carlos Ríos. Considero que la gran lección que nos está dando la pandemia es la necesidad imperiosa de cuidar nuestra salud. Cuando los expertos nos hablan de enfermedades crónicas tendemos a imaginar una EPOC, diabetes, un cáncer y descartamos otras patologías como la obesidad. Una alimentación saludable y el ejercicio físico son fundamentales para tener un sistema inmune fuerte y creo que todo esto suena a mensaje vacío y muy manido. Tanto Marcos como Carlos son verdaderos gurús para miles de personas y creo que necesitan un espacio para poder transmitir un mensaje fundamental hoy en día: hay que invertir en salud. La ciencia necesita un espacio en televisión y creo que deberíamos dárselo.

Ana Terradillos: Sin duda al científico e investigador que nos presentase una vacuna segura y accesible para todos. Esa es la entrevista. Confieso además que me encantaría sentar en un plató al Rey Juan Carlos I para conocer de primera mano sus argumentos y sus explicaciones. Sé que es una pretensión absurda, pero disfrutaría con esa conversación.

¿Cómo habéis vivido el confinamiento y cómo estáis viviendo ahora la nueva normalidad?

Patricia Pardo: Para empezar, considero que si algo es nuevo no puede ser normal. La normalidad llegará con el tiempo y la costumbre y de momento la realidad cambia por momentos. Esta situación nos obliga a activar nuestra capacidad para amoldarnos a los cambios y vencer las dificultades. El confinamiento fue una experiencia muy dura. Fueron dos meses de riguroso encierro en un piso muy pequeñito tratando con mi marido de distraer a las niñas y mantener la mente centrada. Somos afortunados porque todos estamos sanos. Una lección de vida.

Ana Terradillos: He vivido el confinamiento con la extraña sensación de no estar confinada porque no he dejado de trabajar, aunque reconozco que cada vez que llegaba a casa me sentía segura y con la sensación del deber realizado. Ha sido una experiencia extraña. Acostumbrada a cubrir conflictos bélicos e internacionales era como estar fuera de mi país cumpliendo los ‘toques de queda’, pero durmiendo en mi cama y contando las historias de mis vecinos. Una sensación rara que me ha hecho reflexionar mucho.

¿Cómo conseguís compatibilizar el trabajo con el ocio durante estas semanas?

Patricia Pardo: Con los madrugones que nos pegamos el ocio entre semana es casi inexistente, pero los fines de semana son para mis niñas. Con ellas es imposible no desconectar.

Ana Terradillos: Con naturalidad y teniendo claro que también es necesario desconectar para seguir ofreciendo un producto fresco y renovado. Después de muchos años de entrenamiento he aprendido a desconectar y a disfrutar de mi tiempo libre y de mi gente.

¿Con qué frase os gustaría despedir este año 'El programa del verano'?

Patricia Pardo: Diría que con la utopía de estar libre de virus, pero como por desgracia sé que es imposible voy a ir a las metas factibles: me encantaría poder agradecer a los espectadores el habernos elegido cada mañana, como ya ocurrió en los veranos anteriores. Es un verdadero orgullo para todo el equipo y una gran recompensa.

Ana Terradillos: Cero rebrotes y ningún contagio. Este es el mapa de España que tenemos hoy.

¿Cuáles son vuestros principales retos para la próxima temporada?

Patricia Pardo: Me encanta el más difícil todavía. No me asusta el trabajo ni los retos, así que trataré de dar lo mejor de mí pase lo que pase. Pasiño a pasiño.