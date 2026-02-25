Almudena y Darío protagonizan un tenso cara a cara en su reencuentro de 'Tentaciones Prive': "No entierra el hacha de guerra"
Almudena y Darío han protagonizado un tenso reencuentro durante el 'Tentaciones Privé' de este miércoles que se ha emitido en Mediaset Infinity. Ambos han recordado lo duro que fue para ellos esta última edición de 'La isla de las tentaciones 9'. No obstante, Almudena ha reconocido que no siente nada tras ver algunas imágenes de su paso por República Dominicana. Una confesión que ha traído un inicial pequeño rifirrafe entre los dos, con un Darío echándole en cara a su ex que decía que se "iba a morir" y nada, dando a entender que está mejor de lo que se imaginaba. "Y tú decías que no ibas a hacer nada y mira. ¡Es que hablas y sube el pan!", ha dicho Almudena, por su parte.
Y es que todo está muy reciente y todavía retumban los tambores de 'Villa Montaña' y 'Villa Playa'. Y eso se nota. Sobre todo porque cada uno ve esa aventura de 'La isla de las tentaciones 9' de manera diferente: mientras que Darío lo ha visto como un proceso "bueno" para saber lo que sienten y ser quiénes son ahora, Almudena no cree que todo ese proceso haya sido necesario. De hecho, le cabrea que Darío vea así todo, puesto que ella lo ha pasado muy mal.
Además, a Almudena le duele haberlo pasado tan mal. "El hacha no la entierra", ha dicho Darío. No obstante, Almudena cree que, en parte, "le ha arreglado la vida" el hecho de que Darío cayera en la tentación en República Dominicana. Y piensa que daba igual quién fuera, que Darío se iba a liar con una tentadora (al menos así lo cree).
Por otro lado, la andaluza ha señalado que, en caso de que Darío no hubiera caído, ella no habría hecho nada con Borja. Por último, la tensión ha vuelto a crecer, con una Almudena Porras pidiéndole un poco de sangre a Darío. "No voy a discutir contigo, que es lo que quieres. ¿Te puedes callar un segundo?", ha dicho Darío.