Lorena Romera 26 FEB 2026 - 09:00h.

La hija pequeña de Yoli, que viajaba con Jorge Moreno, ha sufrido un accidente de coche

La exconcursante de 'Gran Hermano' aclara si sigue con Jorge Moreno tras los rumores sobre si se ha quitado el anillo de casada

Compartir







La hija de Yolanda Claramonte ha sufrido un accidente de tráfico. La pequeña de cuatro años viajaba en el coche junto a su padre, Jorge Moreno, y la exconcursante de 'Gran Hermano 15', cuando se producía la colisión. La influencer, nacida en Albacete, de 30 años, ha dado la última hora de lo ocurrido a través de su perfil de Instagram, donde ha explicado cómo ocurrió el incidente y cómo se encuentran tras el tremendo susto que vivieron al "explotar las ruedas" del vehículo.

Hace unas horas, la creadora de contenido compartía en sus redes sociales una imagen que hacía saltar todas las alarmas. En el storie en cuestión, la que fuera finalista de la decimoquinta edición de 'GH' contaba que habían tenido un accidente vial. Tras el aluvión de mensajes de sus seguidores, la conocida como 'LoveYoli' en redes sociales ha compartido unos vídeos en los que ha dado más detalles del accidente.

En primer lugar, la ex de Jonathan Pérez ha lanzado un "mensaje de calma", pues han sido muchos los que se han preocupado, haciéndole llegar todo tipo de mensajes. "Yo no iba en el coche", ha puntualizado Yolanda Claramonte, explicando que quienes viajaban en el vehículo en el momento de la colisión eran su pareja y su hija pequeña. "En el coche estaba Jorge, que venía de recoger a la peque del colegio", cuenta, todavía nerviosa.

"Él se iba a incorporar a la autovía y había una señal, de estas típicas de obra y no debía estar bien colocada... se volcó, el coche de delante intentó esquivarlo y, evidentemente, lo esquivó, pero por los pelos... y Jorge, que iba detrás, se lo comió. Hizo que explotaran las ruedas y que todos los bajos del coche, pues eso. Lo que visteis en la foto", relata la albacetense.

PUEDE INTERESARTE Yoli se quita las vendas tras su liposucción de brazos y enseña el resultado

Tras la colisión, Jorge Moreno llamó por teléfono a Yoli. "Yo me asusté más cuando recibí la llamada y fui corriendo en el otro coche para ver qué había pasado. Los coches de atrás también tuvieron que esquivar la señal... No sé si fue por el aire, o porque estaba mal colocada, pero estaba en medio de la autovía y la gente ahí puede ir hasta 120km/h. Fue un susto, podía haber acabado mucho peor, pero no pasó nada, gracias a Dios", ha señalado, dando la última hora sobre lo ocurrido a través de Instagram.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Lo que parecía un trayecto rutinario, recogiendo a la pequeña del colegio, ha terminado convirtiéndose en un aparatoso accidente que, pese a todo, tan solo se ha quedado en daños materiales. Un accidente que pone de relieve, una vez más, la importancia de extremar las precauciones en situaciones así. "Estamos todos bien. Como me habéis escrito muchas personas, quería decíroslo; que estamos bien y que no ha pasado nada. Gracias por preocuparos", ha señalado.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Tras el incidente, Yolanda Claramonte, conocida como Yoli -y como LoveYoli en las redes sociales-, ha publicado una imagen en la que muestra cómo se llevan su vehículo en grúa. "Se ha quedado buena tarde", comenta la creadora de contenido para redes sociales.