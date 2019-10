Ana Rosa le ha preguntado a Pedro Sánchez sobre Íñigo Errejón, el cual ha presentado su nueva formación Más País, pero Pedro Sánchez dice no conocerlo personalmente. La presentadora le ha dicho si esta nueva formación no es una táctica del PSOE para dividir lo máximo posible a Unidas Podemos. Ante la cuestión de si el Partido Socialista podría perder votos, Sánchez lo tiene claro: “Estoy muy a favor del multipartidismo y los votos no son míos, sino de los españoles”.