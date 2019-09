Pepe del Real, sobre la entrevista de Ortega Cano: “Cuando se grabó la entrevista las cosas no estaban ya bien entre Gloria y Kiko”

Las primeras imágenes de la entrevista que Bertín Osborne ha realizado a Ortega Cano y su familia en ‘Mi casa es la tuya’ han salido a la luz, mostrándose como la familia hablaba de Kiko como el novio de Gloria Camila, ya que cuando se grabó aún seguía la pareja. Pepe del Real cree que las cosas ya no estaban bien: “Yo creo que cuando se grabó la entrevista las cosas no estaban bien ya, y quisieron dar imagen de normalidad”. Los colaboradores creen que Ortega Cano no veía con buenos ojos a Kiko, al cual creen que consideraba algo machista. Ante todo esto, Pepe del Real cree que Kiko al haber estado tanto tiempo dentro de esa familia tiene que conocer muchas cosas: “Si Kiko hablara subiría el pan”.