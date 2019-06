Los planes de la parricida de Godella: tener otros dos hijos y comenzar de cero con su marido

Además, le advierte del interés de los medios de comunicación por conocer su relato. "Me ha llegado una carta de los medios de comunicación, me dicen que cuente mi versión de los hechos, alguien quiere inculparte a ti ".

El dibujo en prisión de María Gombau

En comparación con el anterior este dibujo es mucho más simple. El psiquiatra José Miguel Gaona analiza este nuevo dibujo, en el cual nos muestra ese amor que quiere representar la presunta asesina. "Ella es una pieza en el universo, que de alguna manera obedece órdenes, símbolos, y cuestiones a niveles cósmico", recalca el experto viendo el dibujo. En este nuevo dibujo, la presunta parricida no incluye a sus hijos, algo que hace pensar que esta es consciente de que ya no están, a lo que el psiquiatra añade "probablemente sí que sea consciente, pero no con el significado que nosotros o cualquier espectador pueda dar. Aunque ella sabe que están muertos, piensa que sus almas siguen vivas, por lo que en su mente no concibe la pérdida absoluta de sus hijos".