Ana Rosa reacciona al discurso de Iglesias en el Congreso: "Ya ha puesto el tono mitinero"

Las elecciones del 4 de mayo han dado un giro por completo a la política española. Pablo Iglesias deja la vicepresidencia del Gobierno de España para liderar el proyecto de Podemos en la Comunidad de Madrid. Un hecho que no ha pasado desapercibido y que 'El programa de Ana Rosa' ha analizado.

La campaña electoral ha arrancado, de eso no hay duda. Ana Rosa no pierde detalle del discurso que Pablo Iglesias ha declarado en el Congreso ante la mirada de sus todavía compañeros del PSOE, con Carmen Calvo a su derecha. La presentadora no ha podido evitar contar lo que piensa: "Yo creo que Pablo Iglesias se ha puesto en tono mitinero".