El único tipo de ayuda que tienen es el bono social y apenas repercute en la factura de la luz. Su madre es la que se encarga de estar todo el día con Aarón, al necesitar cuidados durante todo el día no puede ir a trabajar, tiene derecho a acogerse a la reducción de la jornada laboral y percibe una prestación, pero ahora la factura de la luz les preocupa, ya que desde mayo no reciben ninguna factura de la luz y no saben "lo que les espera". Antes de dispararse el precio de la luz, ya tenían que pagar una factura de 330€ y ahora temen la llegada del próximo recibo.