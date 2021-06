El zasca de Ana Rosa al ministro Ábalos, que le da la razón: "Yo tampoco lo entiendo y soy una persona con responsabilidades"

Tras escuchar el discurso de Ábalos, Ana Rosa ha tomado la palabra para dar un zasca a los partidos políticos: "Yo le tengo que decir que los españoles de a pie, los que no militamos en ningún partido y decidimos nuestro voto según las ofertas de un partido a otro, quiero recordarles a todos, no solo al PSOE, lo del 'no es no', 'con Rivera no'... tampoco se entiende que los partidos constitucionalistas sean incapaces de ponerse de acuerdo. De verdad, que la gente no lo entiende señor Ábalos.