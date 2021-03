Errejón, que no daba crédito, ha escrito en redes sociales que "l os comentarios así por diputados de derecha demuestra todo lo que queda por hacer ". Ana Rosa, al escuchar el grito, declara: "Quien haya sido es un torpe, hay bromas que no tienen nada de gracia".

Carmelo Romero, diputado del PP, pide perdón por reírse de las saludes mentales

El diputado del Partido Popular ha confesado en redes sociales que él es el autor del grito burlón y pide perdón públicamente: " Pido disculpas al señor Errejón por el comentario que he realizado en la sesión de control al Gobierno".

"Ha sido una frase desafortunada, reconozco su dolor y a los que siempre he intentado ayudar en diferentes asociaciones de Huelva, nunca me he querido referir a los enfermos ni familias con miembros con enfermedad mental", finaliza el del PP.