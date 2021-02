Aguirre no tiene piedad con Bárcenas: "Puede calumniar a personas inocentes"

En cuanto a la implicación del señor Lapuerta, Aguirre dice: "Lamento muchísimo que no esté para poderlo desmentir, no ha bajado en su vida a la sede del Partido Popular de la Comunidad de Madrid en la primera planta. Cuando necesitaba algo llamaba y alguien subía".

Aguirre estalla contra Bárcenas y sus acusaciones contra Madrid: "Tiene cero documentación"

"Ahora cuando salga de la cárcel, los medios de comunicación le van a dar toda la credibilidad del mundo y francamente me indigna porque es un condenado y no un testigo", dice resignada sobre el preso.

Muy crítica con el PP y cambio de sede: "Hay que hacer una reflexión más profunda"

Aguirre es partidaria del cambio de sede pero piensa que hay que ir más allá: " Poner a la venta la sede es una idea que apareció después de las elecciones de abril de 2019 , ahí pensamos que igual no necesitábamos una sede tan grande porque iban a disminuir el número de diputados... pero como luego mejoramos pues no se hizo".

"No me parece mal que vayamos a una sede más modesta", declara ante Ana Rosa. Sin embargo, manda un mensaje a sus compañeros de partido: "No estoy de acuerdo que tras las elecciones catalanas, con un resultado muy malo, no hagamos una reflexión más profunda y solamente nos cambiemos de sede".