Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, comparece en 'El programa de Ana Rosa' para analizar la aprobación de los indultos y la presencia de Pedro Sánchez en Cataluña. La política señala directamente al presidente del Gobierno y no tiene piedad con sus mentiras.

La entrevistada confiesa que "si Sánchez estuviera convencido de que esto es bueno para la concordia, ¿por qué no lo dijo en campaña? ¿Por qué no lo dijo Illa en las Catalanas? Ellos saben que no goza del apoyo de la ciudadanía". Además, la de Ciudadanos añade: "Sánchez iba diciendo en la campaña que iba a detener a Puigdemont, es una persona capaz de hacer lo que sea y con quien sea por seguir en el poder, es un peligro público".